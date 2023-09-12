Юрист Бударагин рассказал о существующих прибавках к пенсии, о которых не все знают

Имеющие на своем иждивении малолетних детей, инвалидов или пожилых россиян пенсионеры могут рассчитывать на госдоплату в сумме 2000 тыс рублей. На это в беседе с URA.RU указал глава группы юридической помощи «ОНЛАЙН» Александр Бударагин.

Кроме того, существуют и иные пенсионные прибавки, о которых некоторые россияне пожилого возраста не знают, напомнил юрист.

«Пенсионеры, достигшие возраста 80 лет, а также инвалиды первой группы, независимо от возраста, имеют право на отбавку пенсии в виде удвоения фиксированной выплаты, составляющую базовую часть пенсии. Жители Крайнего Севера и те, кто отработал там определенный стаж, имеют право на так называемую надбавку в размере 50 процентов. За большой трудовой стаж в сельской местности положена доплата в размере 25 процентов от фиксированный выплаты», — сказал Бударагин.

Также существует так называемая срочная пенсионная выплата, пояснил юрист. Правда, данная доплата от государства доступна лишь тем пенсионерам, которые совершали через средства материнского капитала ли программу софинансирования добровольные отчисления на накопительную пенсию.

«Назначение социальной выплаты происходит автоматически, никаких заявлений подавать не нужно. В регионах есть свои льготы, которые могут отличиться. Это компенсация транспортных расходов, субсидии на оплату коммунальных услуг и капремонт», — заключил собеседник журналистов.

Накануне президент Владимир Путин подписал указ о получении полной компенсации военной пенсии.