Путин подписал указ о получении полной компенсации военной пенсии

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому военные пенсионеры, участники специальной военной операции по контракту и мобилизованные будут получать полную компенсацию военной пенсии.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 11 сентября.

«Установить военнослужащим <…>, являвшимися получателями пенсии за выслугу лет, <…> дополнительно ежемесячную компенсационную выплату в размере 100% пенсии за выслугу лет», – следует из документа.

Указ вступает в силу со дня его подписания – то есть с 11 сентября.

Отдельно российский лидер поручил кабмину определить порядок выплаты ежемесячных компенсаций пенсионерам, участвующим в СВО, а также обеспечить финансирование указанных расходов.

В тексте документа уточняется, что для военнослужащих, заключивших контракт с Минобороны РФ, выплаты компенсаций будут производится в период с 24 февраля 2022 года, а для мобилизованных – с 21 сентября 2022 года.

Соответствующий законопроект разработало Министерство обороны РФ. Ранее действовал закон, который лишал мобилизованных пенсионеров пенсии.