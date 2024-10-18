Юрист Хаминский назвал причины невозможности ресторанам в России укрыться от налогов

В стране объявили налоговую амнистию для компаний, которые занимались незаконным дроблением бизнеса и получили неосновательную налоговую выгоду. По словам юриста Александра Хаминского, данная ошибочная позиция будет стоить им огромных финансовых проблем, а для кого-то закончится привлечением к уголовной ответственности. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что рестораторы стали пионерами в вопросах дробления бизнеса и уклонения от уплаты налогов. Так, еще во времена рассвета ночных клубов алкогольные напитки в подобных заведениях лились рекой, а выручка оседала в карманах их владельцев мимо контрольно-кассовой техники. Потом респектабельные рестораторы нашли свои методы уменьшения налогового бремени. Например, во многих кафе и ресторанах нередко приносят два счета — отдельно за кухню, отдельно за спиртное. Первая половина практически сразу обналичивается, а на вторую относят максимальное число расходов, чтобы затем заплатить минимальные налоги. Таким образом, предприниматели рисковали превысить пороговые значения УСН и стать полноценными плательщиками НДС и налога на прибыль. Для избегания законно установленных платежей рестораторы и занялись дроблением бизнеса, закрепляя за каждой точкой общепита по одному юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.

По мнению юриста, еще в начале года глава государства однозначно заявил, что предстоящая налоговая амнистия коснется только предпринимателей, осознавших собственные ошибки и вставшие на путь исправления. Однако рестораторы не услышали данный посыл, поэтому сразу после новогодних праздников их ожидают непростые времена.

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