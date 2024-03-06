Юрист Хаминский пояснил необходимость поправок в законопроект о деятельности маркетплейсов

В нижнюю палату парламента внесен законопроект, который устанавливает дополнительные требования к деятельности маркетплейсов. Прежде всего введение запрета взыскивать дополнительные платежи при возврате товаров. Юрист Александр Хаминский пояснил необходимость принятия подобных поправок в закон. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, маркетплейс является с одной стороны агрегатором, собирающим информацию о предлагаемых продавцами товарах и размещающим ее на страницах своего сайта в Сети, а с другой — крупнейшая логистическая компания, которая обеспечивает хранение и транспортировку сотен миллионов единиц товара.

Юрист подчеркнул, что при этом маркетплейсы не имеют своих пунктов выдачи заказов, а эту роль выполняют агенты — ИП или микропредприятия в форме ООО.

По его мнению, при запрете Роспотребнадзора брать деньги за возврат товара маркетплейсы пошли другим путем и стали брать компенсацию за оплату товара картой, что заблокировал Центробанк России. Однако возвраты посылок являются действиями граждан при реализации закрепленных потребительским законодательством прав, и это никак не может являться основанием для наложения штрафных санкций на третьи лица. В связи с этим следует предусмотреть строгое наказание за нарушение установленных требований.