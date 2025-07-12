В интервью BBC глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия рассказал, что в Кривом Роге Владимира Зеленского, главу киевского режима, часто колотили из-за его невысокого роста.

Арахамия поделился с британскими журналистами информацией о том, что Зеленский в детстве был невысокого роста и жил в Кривом Роге. Из-за этого он часто подвергался нападкам со стороны более старших детей.

«Зеленский рассказывал мне, что он рос евреем маленького роста в Кривом Роге . А это очень индустриальный город. В детстве его часто били, насколько я знаю. Он всегда говорил: «Найди того, кто главный, ударь его в лицо, И тогда все остальные поймут, что ты человек, с которым стоит иметь дело»», - рассказал Арахамия.

Ранее сообщалось, что Зеленский покинул Украину из-за форума на фоне массированных ударов по Киеву.