Беспилотник ВСУ влетел в многоэтажку в Белгороде

В субботу, 12 июля, в середине дня, в Белгороде произошло необычное событие: беспилотный летательный аппарат врезался в многоэтажное здание. Этот инцидент был зафиксирован на видео и опубликован в сети.

По информации, полученной из Телеграм-канала BAZA, недавно беспилотный летательный аппарат, принадлежащий Украине, нанес удар по зданию, расположенному на улице Ватутина.

Сообщается, что на место уже выехали оперативные службы города. Информации о погибших и пострадавших пока не приводится.

Ранее сообщалось, что губернатор Гладков опубликовал видео с моментом атаки БПЛА по «Белгород-Арене».