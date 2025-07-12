В Москве побит температурный рекорд 122-летней давности

В центре Москвы в субботу, 12 июля, температура воздуха достигла 36,1 градуса, поведал Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды «Фобос», в интервью РИА Новости.

Таким образом, как уточнил собеседник агентства, в столице обновлен погодный рекорд, державшийся еще аж с 1903 года.

«В Москве побит рекорд 122-летней давности. На ВДНХ — плюс 34,6, в центре города — на Балчуге, плюс 36,1 градуса. Прежний рекорд 1903 года — плюс 34,5 градуса — пал», — рассказал Тишковец.

Ранее сообщалось, что на фоне экстремальной жары в Подмосковье сотрудники Госавтоинспекции городского округа Подольск организовали акцию по раздаче питьевой воды для водителей на дорогах округа.