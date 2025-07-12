Эксперт Абдуллаева рассказала о главной опасности льда из магазина

Лед в летних напитках и блюдах кажется безобидным способом освежиться, однако эксперты предупреждают о скрытых рисках. Заведующая кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы Университета РОСБИОТЕХ Асият Абдуллаева в интервью Life.ru объяснила , почему к выбору льда нужно подходить ответственно.

По ее словам, лед повсеместно используется для охлаждения лимонадов, коктейлей, чая, смузи, холодных супов (окрошка) и даже как вкусовая добавка (кубики с ягодами, мятой). Главный вопрос безопасности: где его взять? Вариантов два: домашний лед, который изготавливается из фильтрованной/очищенной воды в удобных формах. В данном случае присутствует контроль качества воды, чистый вкус без примесей, медленное таяние (плотная структура). Магазинный же лед быстрее тает из-за воздушных пузырьков и минералов в составе. Таяние при транспортировке создает влажную среду, идеальную для размножения микроорганизмов. Качество исходной воды и чистота производства не всегда контролируются потребителем.

Эксперт подчеркнула, что употребление небезопасного льда, особенно магазинного с сомнительным происхождением или нарушенными условиями хранения/перевозки, может привести к пищевым отравлениям или кишечным инфекциям из-за попадания в организм патогенных бактерий.

По ее мнению, однозначно стоит выбирать домашний лед, используя только чистую воду и замораживать ее в тщательно вымытых контейнерах. Это гарантирует и приятный вкус, и защиту здоровья.

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