В Вологодской области обрушился подвесной мост во время крестного хода

В Никольском районе Вологодской области произошло обрушение подвесного моста, который соединял два населённых пункта. Об этом сообщили в администрации региона.

На месте инцидента работают службы экстренного реагирования, обеспечивая необходимую помощь всем пострадавшим.

«В Никольском округе произошло обрушение моста через реку Юг на участке между посёлком Дуниловский и деревней Дунилово», — говорится в Телеграм-канале администрации.

В данный момент нет более подробной информации о случившемся.

Ранее губернатор Богомаз назвал вес моста, который рухнул во время ЧП с поездом в Брянской области.