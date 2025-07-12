В Вологодской области обрушился подвесной мост во время крестного хода
Под Вологдой во время крестного хода рухнул подвесной мост, есть пострадавшие
Фото: [REGIONS]
В Никольском районе Вологодской области произошло обрушение подвесного моста, который соединял два населённых пункта. Об этом сообщили в администрации региона.
На месте инцидента работают службы экстренного реагирования, обеспечивая необходимую помощь всем пострадавшим.
«В Никольском округе произошло обрушение моста через реку Юг на участке между посёлком Дуниловский и деревней Дунилово», — говорится в Телеграм-канале администрации.
В данный момент нет более подробной информации о случившемся.
Ранее губернатор Богомаз назвал вес моста, который рухнул во время ЧП с поездом в Брянской области.