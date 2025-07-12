Решение о воссоединении Германии было ошибочным, по мнению бывшего премьер-министра Российской Федерации Сергея Степашина, высказанному в интервью РИА Новости. Он подчеркнул, что в этом вопросе не следовало торопиться с принятием решений.

Сергей Степашин отметил, что Советский Союз не смог воспользоваться шансом получить более выгодные условия. Он напомнил, как тогдашний канцлер Германии Гельмут Коль был поражен тем, насколько легко советский генсек Михаил Горбачев согласился на объединение без значительных уступок.

Бывший глава правительства также выразил недовольство финансовой составляющей сделки. Он отметил, что участвовал в саммите G8 в Кельне, где было принято решение о списании долга в размере 32 млрд долларов.

«Я считаю, что наша грубейшая была ошибка — это одностороннее решение объединения Германии. Торопиться не надо было. Кстати, тоже международное право — никакого референдума не проводилось. Сломали стену и поглотили Восточную Германию», — сказал он.

Ранее Степашин назвал нынешнюю Украину огромной ошибкой России начала 90-х годов.