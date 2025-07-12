Вы все еще курите? : Лавров на роскошной яхте потроллил Ким Чен Ына

Глава внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергей Лавров провёл встречу с руководителем Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном на борту его роскошного судна, которое находится в порту не т ак давно открытого курорта в городе Вонсан. Об этом сообщает ЦТАК, предоставляя видеоматериалы, запечатлевшие встречу государственных деятелей.

Они сердечно пожали друг другу руки и, улыбаясь, заключили в объятия. Затем министр иностранных дел России пошутил, что ни он, ни лидер КНДР не смогли отказаться от своей привычки курить. В ответ Ким Чен Ын отметил, что с их последней встречи прошел уже целый год.

"Рад вас видеть (...) А вы все еще курите?. И я курю", - пошутил на Кимом Сергей Лавров.

В ходе встречи российский дипломат передал главе Северной Кореи «самые тёплые приветствия» от президента Российской Федерации Владимира Путина.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что президент Российской Федерации подтвердил свою приверженность всем ранее достигнутым договоренностям и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество Москвы и Пхеньяна

Ранее сообщалось, что Лавров в Вонсане напомнил о корейских героях, освобождавших Курскую область от ВСУ.