Нутрициолог развеял популярные мифы о фруктах и ягодах

Фрукты и ягоды, эталон полезного питания, неожиданно стали жертвой интернет-мифов. Распространены мнения, что их фруктоза ведет к ожирению, ягоды опасны для кишечника, а диабетикам они запрещены. Нутрициолог Артем Опальницкий в интервью Life.ru опроверг ключевые заблуждения.

По его словам, во-первых, это миф о фруктозе. В целом сахар (фруктоза) в плодах есть, но в цельном виде с клетчаткой, витаминами и антиоксидантами он безопасен и полезен. Это не равно добавленному сахару. Во-вторых, утверждение, что фрукты можно есть только до обеда, не подтверждено наукой. Важен общий суточный калораж, а не часы приема. Плоды легко усваиваются и не мешают сну. В-третьих, страх поправиться от фруктов преувеличен. Их калорийность минимальна, а состав – это 80-90% воды. К набору веса приводит только профицит калорий в целом.

Эксперт подчеркнул, что фрукты и ягоды имеют статус безопасного компонента рациона. Их можно употреблять в течение дня, не опасаясь за фигуру или кишечник (при умеренности), а вопрос при диабете требует индивидуального подхода, но не тотального запрета.

По его мнению, главное – баланс и мера. Фрукты и ягоды остаются ценнейшим источником нутриентов, а отказ от них из-за необоснованных страхов лишает организм важных полезных веществ.

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