По факту нападения неадеквата с молотком на девушек 13 и 16 лет в Домодедово возбуждено дело

В официальном телеграм-канале Домодедовской городской прокуратуры появилась информация о том, что ведомство взяло на контроль расследование уголовного дела, связанного с попыткой убийства двух несовершеннолетних девушек в округе.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что 11 июля 2025 года около 19:00 в лесном массиве вблизи СНТ «Пеленг-Борисово», расположенного в городском округе Домодедово, произошло нападение на двух несовершеннолетних девушек 13 и 16 лет. Нападавшим оказался 16-летний молодой человек, который использовал в качестве оружия молоток.

Мужчина неоднократно ударил девушек по голове и скрылся. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, их доставили в больницу.

В связи с произошедшим инцидентом было инициировано уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и пунктом «а» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на убийство двух и более лиц). Расследование этого дела находится под пристальным вниманием Домодедовской городской прокуратуры.

Молодой человек был задержан, и сейчас с ним проводятся следственные мероприятия. В ближайшее время состоится заседание суда, на котором будет решаться вопрос о мере пресечения для подозреваемого. В заседании примет участие представитель городской прокуратуры.

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