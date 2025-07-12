Жена Зеленского до последнего надеялась, что ее муж не станет президентом

В документальной ленте «История Зеленского» супруга украинского лидера Владимира Зеленского, Елена Зеленская, сделала неожиданное заявление. Она поделилась, что в ходе избирательной кампании 2019 года она искренне рассчитывала на то, что ее муж не победит на выборах.

«Я никогда не говорила это в слух, но у меня была слабая надежда, что он таки не победит», — откровенно заявила Елена Зеленская в фильме.

Также Зеленская отметила, что её супруг не стремится оставаться на посту президента пожизненно. Она заявила, что Владимир Зеленский готов оставить свой пост, если у страны будет обеспечена безопасность.

Ранее сообщалось, что глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия рассказал журналистам, как росшего в Кривом Роге Владимира Зеленского часто колотили из-за его невысокого роста.