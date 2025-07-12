УАЗ выехал на встречку на Алтае: четверо погибших, одного спасают медики
Четверо погибших, один пострадал: итоги ужасного в ДТП с УАЗ в Алтайском крае
Фото: [Медиабанк Подмосковья/Ирина Мальцева]
В результате лобового столкновения автомобилей на трассе Бийск – Белокуриха четыре человека, находившиеся в иномарке, погибли. Водитель автомобиля УАЗ получил травмы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Алтайскому краю в официальном Телеграм-канале ведомства.
Сообщается, что авария случилась неподалеку от населенного пункта Смоленское. Водитель транспортного средства марки УАЗ, совершая манёвр обгона, выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с автомобилем марки Toyota.
Согласно информации, предоставленной полицией, в результате аварии четыре человека, находившиеся в автомобиле Toyota, скончались. Водитель автомобиля УАЗ получил травмы и был госпитализирован.
В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Они выясняют все детали произошедшего ДТП.
Ранее прокуратура опубликовала фото иномарки, что сбила людей на набережной в Москве.