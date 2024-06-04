Юрист Хаминский пояснил суть профессионального стандарта для финансовых дипломатов

По словам юриста Александра Хаминского, Минтруд России разработал профессиональный стандарт для специалистов в сфере финансовой дипломатии или финансовых дипломатов. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он подчеркнул, что ранее данной профессии в нашей стране не было.

По мнению юриста, эта профессия направлена на обеспечение процессов финансовых отношений для роста конкурентоспособности компаний, поскольку в последнее время новые межстрановые экономические и финансовые союзы начали активное развитие. Именно поэтому увеличивается потребность в квалифицированных специалистах-аналитиках, специалистах-переговорщиках, специалистах в сфере медиации, которые могут работать в области финансовой дипломатии в объединениях бизнеса.