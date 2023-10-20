Юрист Кваша объяснил, к чему приводят граждан РФ отказы банков

Отечественные банки из-за мер Центробанка по укреплению нацвалюты ужесточили подход к потенциальным заемщикам: в прошлом месяце они отклонили около 63% заявок на кредиты наличными, а в начале текущего месяца — свыше 80%. По словам юриста Дмитрия Кваши, жители нашей страны могут начать искать «спасения» в кредитах от микрофинансовых организаций. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он уточнил, что банки очень много теряют, поэтому многим из них приходится переаккредитовываться либо вообще получать дотации от Банка России.

По мнению эксперта, финансовый сектор экономики не имеет дополнительными средствами, чтобы поддерживать кредитные организации.