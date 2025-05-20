Юрист Кваша пояснил опасность обещаний высокой доходности инвестиций

Финансовые инвестиции, которые способны принести серьезный доход, всегда сопряжены с серьезным же риском «уйти в минус», в связи с чем ответственность за преуменьшение или вовсе потерю вложенных средств зачастую возлагают на самого инвестора. По словам юриста Дмитрия Кваши, обезопасить себя от обманов при финансовых инвестициях можно, соблюдая должную осмотрительность и избегая сомнительных проектов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что выделить отдельную категорию инвестиций, по которой люди прогорают чаще, чем по остальным, не получится, так как все они так или иначе сопряжены с рисками, будь это биржевые инвестиции, паевые инвестфонды, инвестиции в недвижимость, криптовалютные проекты или что-то еще, отметил юрист. Указанные риски тем выше, чем больший потенциальный доход обещают вкладчику, тем не менее иногда перспектива хорошего заработка оказывается настолько привлекательной, что притупляет осторожность и склоняет человека к необдуманным поступкам.

По мнению юриста, обещания большой доходности от вложений, о чем открыто заявляют при рекламе инвестиционного продукта, является признаком очередной мошеннической схемы. Злоумышленники этим стараются давить на человеческую жадность.

Он подчеркнул, что при этом информацию об инвестиционном продукте, если он вызывает сомнения, можно предварительно проверить в Сети.

Ранее сообщалось, что финансовые пирамиды снова стали одной из самых популярных схем в микрофинансировании.