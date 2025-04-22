Hyundai зарегистрировал торговые наименования в России

РИА Новости, проанализировав базу данных Роспатента, обнаружило , что южнокорейский концерн Hyundai, который остановил выпуск и реализацию своей продукции в России, зарегистрировал там как минимум четыре торговых наименования.

Ранее подобную процедуру в Роспатенте прошла и компания KIA, зарегистрировав не менее шести заявок.

Исходя из документации, теперь компания имеет право на производство и сбыт в России легковых и грузовых автомобилей, автобусов, тракторов, а также тягачей.

В других заявках, получивших одобрение ведомства, упоминаются колеса, покрышки, амортизаторы, моторы и прочие автокомпоненты. Заявки на регистрацию товарных знаков были поданы Hyundai в 2024 году, а в апреле 2025-го Роспатент их утвердил, установив срок действия до 2034 года.

По словам Алины Акиншиной, генерального директора компании «Онлайн Патент», оплата компанией регистрационных пошлин явно указывает на заинтересованность бренда в сохранении присутствия на российском рынке и в юридической защите своих основных активов.

Ранее юрист Хаминский не исключил возвращения KIA в Россию.