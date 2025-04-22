Hyundai зарегистрировал торговые наименования в России
РИА Новости: Hyundai сохранит присутствие на российском рынке
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РИА Новости, проанализировав базу данных Роспатента, обнаружило, что южнокорейский концерн Hyundai, который остановил выпуск и реализацию своей продукции в России, зарегистрировал там как минимум четыре торговых наименования.
Ранее подобную процедуру в Роспатенте прошла и компания KIA, зарегистрировав не менее шести заявок.
Исходя из документации, теперь компания имеет право на производство и сбыт в России легковых и грузовых автомобилей, автобусов, тракторов, а также тягачей.
В других заявках, получивших одобрение ведомства, упоминаются колеса, покрышки, амортизаторы, моторы и прочие автокомпоненты. Заявки на регистрацию товарных знаков были поданы Hyundai в 2024 году, а в апреле 2025-го Роспатент их утвердил, установив срок действия до 2034 года.
По словам Алины Акиншиной, генерального директора компании «Онлайн Патент», оплата компанией регистрационных пошлин явно указывает на заинтересованность бренда в сохранении присутствия на российском рынке и в юридической защите своих основных активов.
Ранее юрист Хаминский не исключил возвращения KIA в Россию.