Юрист назвал сумму, которая не облагается новым налогом на вклады

На фоне двойного повышения ключевой ставки в текущем году, оплачивать новый налог по вкладам придется платить совсем немногим гражданам РФ. Соответствующее заявление сделал юрист Петр Гусятников в интервью для информационного агентства «Прайм» .

Эксперт напомнил о том, что налогом не облагается сумма в один миллион рублей, умноженная на максимальное значение ключевой ставки за год. Согласно итогам заседания российского Центробанка, ставка была повышена до 16%. Это означает, что доход по вкладам до 160 тысяч рублей не будет облагаться налогом.

За 2023-й год ставка успела поменяться несколько раз, и многие россияне переводили средства в долгосрочные вклады, где процент еще ниже, напомнил юрист. Исходя из этого, он заявил, что в этом году оплачивать новый налог на вклад придется совсем маленькому проценту населения РФ.

Если высокий уровень ключевой ставки сохранится и в приближающемся году, то число россиян, вынужденных оплачивать данный налог увеличится, заключил Гусятников.