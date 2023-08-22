Юрист рассказал о способах исправления кредитной истории

Юрист Петр Гусятников рассказал о том, что кредитная история граждан может быть испорчена ошибочно или из-за действий злоумышленников. В таких случаях нужно обратиться в БКИ или суд. Об этом он сообщил в беседе с информационным агентством « Прайм ».

Он рассказал об учащении случаев оформления мелких кредитов на граждан злоумышленниками. Юрист предупредил, что мошенники могут оформлять мелкие займы на жителей РФ, если располагают паспортными данными.

Он также сообщил, что зачастую хватает паспортных данных, номера телефона и реквизитов. При этом, телефон и счет могут быть подставными, так как организации не утруждают себя излишней проверкой этих данных.

В таком случае он советует узнать, где посмотреть свою кредитную историю. Специалисты смогут выдать полный список организаций, располагающих вашими данными. В каждое из этих мест можно обратиться с просьбой удалить данные.

Юрист предупредил, что в некоторых местах можно получить и отказ. Тогда следует идти в суд, таким образом можно избавиться от долга, полученного незаконно.

Если кредитная история была испорчена ошибочно, стоит поступить точно также, заключил Гусятников.