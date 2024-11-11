Юрист Русяев назвал уровень роста зарплаты бюджетников в 2025 году

По словам юриста Ильи Русяева, заработная плата бюджетников в следующем году вырастет минимум на 13%. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что со следующего января минимальный размер оплаты труда также увеличится до 22,4 тыс. рублей, что на 16,6% больше, чем в прошлом году. Это является важным шагом для работников бюджетной сферы.

По мнению юриста, для работников соцсферы ожидается рост зарплат на 13%. Госслужащие, включая чиновников, также получат повышение зарплаты, тем не менее их индексация составит 4,5%, что соответствует уровню ожидаемой инфляции.

Он уточнил, что повышение зарплат бюджетникам произойдет непосредственно с 1 января 2025 года, однако в ряде регионов РФ повышать выплаты начнут раньше — с 1 декабря, но для этого должны быть приняты соответствующие региональные решения. Кроме того, индексация зарплаты госслужащих будет ежегодной и продолжится после 2025 года, сохраняя уровень прироста на 4% в 2026 и 2027 годах.

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