Юрист Русяев перечислил необходимые действия при потере всех сбережения в долларах

Очередные американские санкции вынудили Мосбиржу остановить торги долларом и евро, породив у многих опасения за судьбу своих валютных сбережений. Тем не менее причин для паники нет, потому что доллары и евро по-прежнему остаются законным средством платежа в нашей стране. По словам юриста Ильи Русяева, летний сезон преподнес неожиданный «подарок» для тех, кто хранил свои накопления в американских долларах или евро. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он уточнил, что в таком случае прежде всего не следует распродавать имеющуюся наличную валюту спекулянтам по невыгодному курсу, поскольку ситуация на рынке стабилизируется в ближайшие дни, когда обменники банков нормализуют свои котировки. Однако владельцам крупных валютных сумм имеет смысл часть из них продать официально по выгодному курсу и разместить рублевый эквивалент на депозит под высокие проценты.

По мнению юриста, также нужно оставить нетронутыми сбережения на валютных банковских счетах, потому что вклады остаются застрахованными и станут обслуживаться банками в обычном режиме. Важно прислушаться к информации от финансовых регуляторов о новом порядке определения курсов валют. Кроме того, при планировании поездки за границу лучше заранее обеспечить себя необходимой валютой в банке по официальному курсу Центробанка РФ.

Он подчеркнул, что в подобных ситуациях важно вести себя рассудительно, не поддаваться панике и доверять лишь официальным источникам.