Южная Корея заключила соглашение о госзаймах с Украиной
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Южная Корея заключила с Украиной соглашение о предоставлении государственных займов по пониженной процентной ставке через корейский госфонд EDCF. Об этом сообщило корейское министерство стратегии и финансов, передает издание РИА Новости.
Накануне глава корейского ведомства Чу Ген Хо вместе с главой Минэкономики Украины Юлией Свириденко подписали соответствующее соглашение в Сеуле.
Сообщается, что фондом будет поддерживаться участие корейских компаний в проектах по восстановлению Украины.
Во время саммита стран G20, глава Южной Кореи пообещал, что суммарно украинская сторона получит $2 миллиарда при помощи этого фонда.
За прошлый год республика выделила Киеву $100 млн, а представители Южной Кореи заявляли, что государство планирует увеличить эту сумму на $30 млн в будущем.