Южная Корея заключила соглашение о госзаймах с Украиной

Южная Корея заключила с Украиной соглашение о предоставлении государственных займов по пониженной процентной ставке через корейский госфонд EDCF. Об этом сообщило корейское министерство стратегии и финансов, передает издание РИА Новости .

Накануне глава корейского ведомства Чу Ген Хо вместе с главой Минэкономики Украины Юлией Свириденко подписали соответствующее соглашение в Сеуле.

Сообщается, что фондом будет поддерживаться участие корейских компаний в проектах по восстановлению Украины.

Во время саммита стран G20, глава Южной Кореи пообещал, что суммарно украинская сторона получит $2 миллиарда при помощи этого фонда.

За прошлый год республика выделила Киеву $100 млн, а представители Южной Кореи заявляли, что государство планирует увеличить эту сумму на $30 млн в будущем.