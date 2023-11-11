Южный Судан пообещал допустить российских бизнесменов к своим нефтяным залежам

Компании из РФ получат предложения по исследованию и разведке суданских недр.

Об этом заявил посол данного государства Чол Тонг Маяй Джанг. Он указал, что его правительство находится на связи с рядом организаций и России, в том числе с «Роснефтью».

«Речь идет не только о строительстве НПЗ, российские компании получат предложение по исследованию и разведке определенных нефтяных залежей», - указал он.

Слова дипломата привело ТАСС. Многие проекты, которые уже прошли обсуждение, Южный Судан хотел бы реализовать как можно скорее. В частности, это относится к тому, что касается нефтепереработки.