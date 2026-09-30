В Подмосковье вынесли приговор о трех убийствах, совершенных более 23 лет назад

Люберецкий городской суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении трех местных жителей. Одного из них признали виновным по п.п. «а», «ж», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц, по найму, с целью скрыть другое преступление), ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), второго – по ч. 5 ст. 33, п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (пособничество в убийстве), третьего – по ч. 4 ст. 33, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (подстрекательство к убийству). Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, между одним из них и директором ГБПОУ МО «Техникум имени Ю.А. Гагарина» (г. Люберцы) возникли личные неприязненные отношения, после чего первый потребовал от одного из участников криминального сообщества Люберецкого района Казакова организовать его убийство.

Для исполнения преступления был нанят мужчина, которому пообещали вознаграждение в размере от 10 до 15 тыс. долларов. В качестве пособника ему представили третьего обвиняемого. Утром 10 октября 2002 года у ворот автостоянки техникума один из соучастников произвел выстрел из пистолета с глушителем в потерпевшего. На помощь к нему побежали двое мужчин, которых ранили. Преступники скрылись.

В декабре 2002 года было совершено еще одно убийство. Жертвой стал мужчина, угрожавший сообщить известную ему компрометирующую информацию о первом убийстве. В обмен на неразглашение он требовал от последнего передать ему домовладение, расположенное в Раменском округе.

Потерпевшего пригласили в дом одного из преступников, тот приехал в сопровождении своей знакомой, где они были убиты. Тела обоих потерпевших вывезли к водоему, прикрепили к ним утяжелители и сбросили в прорубь, скрыв следы преступления.

Первого мужчину приговорили к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима, с ограничением свободы сроком на год и шесть месяцев, второго - к девяти годам лишения свободы с ограничением свободы сроком на год, третьего - к 11 годам лишения свободы с ограничением свободы сроком на год.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.