Макрон признал: без российского газа Европа потеряла конкурентоспособность

Макрон назвал российский газ основой конкурентоспособности Европы

Политика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]

Российский газ был основой конкурентоспособности европейской промышленности, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая на экономическом форуме в Мадриде, французский лидер посетовал: доступный газ из России питал Центральную Европу, которая была производственным ядром и тянула за собой остальные секторы экономики. От поставок ЕС отказался сам. Макрон признал, что конкурентоспособность Европы в значительной степени опиралась на недорогой российский газ, и это стало причиной кризиса на континенте.

Европа переживает новый виток энергетического кризиса, вызванного ситуацией в Ормузском проливе. Это подтвердило зависимость европейских стран от ископаемого топлива. Поэтому Макрон призвал работать над созданием единого энергетического рынка в Европе и выступил за справедливое разделение финансового бремени в крупных энергетических проектах.

Ранее стало известно, что во Франции продолжается волна протестов среди учащихся средних школ.

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