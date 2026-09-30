В Королеве начался отопительный сезон

Подготовка к запуску завершилась проверкой источников тепла. Все 24 городские котельные прошли пробные топки, коммунальные службы готовы к отопительному периоду.



Отопление должно появиться в течение срока пусконаладочных работ, однако при запуске возможны локальные сбои. Одна из частых причин холодных батарей после подачи тепла — завоздушивание внутридомовой системы. Воздух скапливается в трубах и радиаторах и мешает теплоносителю циркулировать. Эти неполадки устраняются на уровне дома и не требуют остановки всей системы.



Напоминаем, что сроки подключения зависят от очередности работ. Поэтому в первые дни сезона нормально, когда тепло появляется не во всех домах одновременно. Специалисты рекомендуют учитывать поэтапный характер подключения и сообщать о проблемах, если батареи остаются холодными после завершения срока пусконаладочных работ.



Сообщить о проблеме нужно в Единую диспетчерскую службу, обращение передадут ответственным для проверки и устранения неисправности. ЕДС работает круглосуточно, заявку можно оставить по телефону: 8 (499) 929-99-99.