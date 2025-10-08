К 2030 году единая цифровая платформа объединит все ведомства АПК

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал масштабную цифровизацию агропромышленного комплекса. На пленарном заседании выставки «Золотая осень» он сообщил, что до 2030 года все министерства и ведомства агропромышленного комплекса (АПК) будут объединены на единой цифровой платформе.

Новая система интегрирует Минсельхоз, Росрыболовство, Россельхознадзор и другие профильные организации, создав тем самым удобное «единое окно» для взаимодействия участников аграрного рынка.

По словам Мишустина, платформа объединит данные из шести государственных информационных систем, охватывающих ключевые направления сельского хозяйства.

Функционал платформы будет включать мониторинг сельскохозяйственных земель и оценку их плодородия, контроль за оборотом зерна, допуск техники к эксплуатации, организацию семеноводства и регистрацию животных.

С 1 марта 2026 года через платформу начнется бесплатная выдача племенных свидетельств и разрешений на импорт. Уже сейчас на портале госуслуг доступны 77 сервисов для аграриев, которые позволяют оперативно решать ключевые вопросы отрасли.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о беспилотных тракторах и комбайнах на полях России.