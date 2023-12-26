Кабмин обязал российские регионы пересмотреть тарифы на электроэнергию

Соответствующий документ уже обнародован на портале официальной правовой информации.

Отмечается, в случае, если региональные власти намерены увеличить платеж бизнеса за снижение тарифов для граждан страны, то обязательство вступит в силу с начала 2024 года.

«С 2024 года власти регионов России будут обязаны пересмотреть тарифы на электроэнергию. Это произойдет если они захотят увеличить платеж бизнеса за снижение тарифов для населения», — приводится в постановлении кабмина.

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