Аналитики рассказали, когда пенсионеры перестанут платить комиссию при оплате ЖКХ

Совет Федерации согласовал решение об отмене оплаты комиссии при переводе средств за коммунальные платежи. Во время итоговой пресс-конференции президент Владимир Путин подтвердил, что пенсионерам больше не придется платить дополнительные средства при оплате коммунальных услуг. Аналитики пояснили, когда начнут действовать новые правила, сообщает udm-info.ru .

«Сейчас при оплате счетов банки берут комиссию в 7%. Для некоторых категорий граждан — это ощутимые суммы. Поэтому, конечно, их нужно поддержать», — высказала мнение депутат Госдумы от Удмуртии Лариса Буранова.

Кому отменят. Кроме пенсионеров, нововведение коснется 14 категорий граждан, в числе которых малоимущие, инвалиды, ветераны боевых действий. Позже правительство опубликует точный список тех, кого освободят от комиссионных взносов.

Когда отменят. Согласно законопроекту, до 1 июля 2024 года комиссию еще будут начислять.

Исключение. Комиссию запретили снимать кредитным организациям и платежным агентам. На «Почту России» нововведение не расширяется.

Пресс-конференция Владимира Путина прошла 14 декабря. Президенту задали 67 вопросов совершенно разных форматов, в частности, СВО, отношение мира к национализму, повышение стоимости яиц, проблемы мигрантов, поставки газа в Евросоюз, запреты на аборт, о детских мечтах.