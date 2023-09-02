Кабмин выдел более 30 млрд рублей на повышение зарплаты бюджетникам в России

Кабмином выделено свыше 30 млрд рублей на зарплату работникам бюджетной сферы. Об этом сообщается сайте правительства РФ.

Отмечается, что данное распоряжение подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Добавляется, что выделенные средства пойдут на оплату труда педагогов, в том числе и преподавателей вузов, работников медицинской сферы, а также специалистов в области науки и культуры.

Уточняется, что свыше 10 млрд рублей направят на повышение заработной платы учителей и более девяти миллиардов – на рост доходов сотрудников научных отраслей. Также свыше восьми миллиардов поступит в фонды оплаты труда специалистов медучреждений и около трех миллиардов – культурный учреждений.