Качество почти 33 тонн меда проверили на рынках Подмосковья с начала сезона

Качество 32,8 тонны меда проверили с начала сезона на рынках и ярмарках Подмосковья, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, специалисты госветслужбы отобрали более 700 проб меда и провели полторы тысячи исследований в лабораториях. Случаев продажи фальсифицированной продукции выявлено не было.

Качество меда оценивают по таким параметрам, как цвет, аромат, консистенция, вкус, кристаллизация, наличие пыльцы. Также определяется степень загрязненности продукции и наличие в ней механических примесей.

Покупать мед лучше в местах санкционированной торговли, где у продавцов имеются все необходимые документы, включая санитарный паспорт пасеки.