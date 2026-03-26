Новые требования для экскурсоводов: кого допустят к работе и как это отразится на туристах

Государственная Дума РФ рассмотрела в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование правового регулирования деятельности экскурсоводов и гидов-переводчиков. О том, какие изменения предлагаются для туристической отрасли, «Подмосковью сегодня» рассказал председатель комитета ГД по туризму и развитию туристической инфраструктуры, член фракции «Новые люди» Сангаджи Тарбаев.

Законопроект № 1102492-8 был принят в первом чтении единогласно. Документ, по словам парламентария, предлагает изменения по трем направлениям: аттестация и оказание услуг экскурсоводами и гидами на языке жестов, установка единых требований к нагрудной идентификационной карточке экскурсовода и гидов-переводчиков и передача соответствующих полномочий с регионального на федеральный уровень, а также новые требования к владельцам цифровых платформ, размещающих на своих ресурсах информацию о туристических услугах.

Аттестация на языке жестов

«Данный законопроект будет логическим продолжением принятого в декабре прошлого года закона об инклюзивном туризме. Одно из важнейших нововведений — дополнение действующего порядка проведения аттестации экскурсоводов и гидов возможностью прохождения аттестации на жестовом языке, в том числе и в отношении глухих и слабослышащих гидов-переводчиков», — отметил Сангаджи Тарбаев.

Тем самым, по его словам, людям с инвалидностью или ограничениями по слуху предоставят возможность получать качественные экскурсионные услуги. Кроме того, для этих людей откроется еще одна возможность трудоустройства в туризме.

«Нелишним будет напомнить, что сегодня отрасль испытывает серьезный кадровый дефицит, около 300 тысяч человек, и появление на рынке еще одной группы гидов и экскурсоводов поможет нам перекрыть потребность в обеспечении популярных точек притяжения экскурсионными услугами, особенно в высокий сезон», — сообщил председатель комитета.

Он добавил, что в целях развития и поддержки инклюзивного туризма комитетом было принято решение о создании новой рабочей группы, которая уже начала работать и на днях проведет очередное заседание.

Единые требования к идентификационной карточке

Второй блок дополнений к действующему законодательству, по информации Тарбаева, касается перечня сведений, подлежащих размещению на нагрудной идентификационной карточке экскурсовода или гида. Предполагается задать единый стандарт подачи информации для всех участников рынка, оказывающих экскурсионные услуги. Также с регионального на федеральный уровень будут переданы соответствующие полномочия по утверждению этой формы.

Новые требования к цифровым платформам

Третье нововведение, как подчеркнул парламентарий, будет касаться туристических агрегаторов и рекламодателей. Рекламируя услуги в туризме или размещая о них информацию на цифровых платформах, они обязаны публиковать гиперссылку на реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков, как это было сделано ранее в отношении средств размещения. Аналогичные обязательные требования, по его словам, вводятся в отношении деятельности инструкторов-проводников.

«Таким образом, предлагаемые нововведения будут служить созданию единых стандартов в туризме и закреплению реестровой системы. Напомню также, всем субъектам и объектам туриндустрии, не зарегистрированным в соответствующих реестрах, оказание услуг в туризме запрещено», — заключил Сангаджи Тарбаев.