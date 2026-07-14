Аналитик спрогнозировал курс доллара на ближайшую неделю

Российская валюта частично восстановила позиции после ослабления в конце июня. По оценке экспертов, в ближайшие дни курс доллара останется в широком диапазоне, а его дальнейшая динамика будет зависеть от геополитической ситуации и решения Банка России по ключевой ставке. Об этом пишет портал Банки.ру.

За неделю с 6 по 12 июля российская валюта укрепилась по отношению к доллару. Официальный курс американской валюты к концу недели составил ₽76,7 против ₽77,2 неделей ранее. В течение недели доллар временно опускался до отметки ₽75,9.

Как пояснил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко, укрепление российской валюты связано с частичным снижением геополитической напряженности, которая ранее оказывала давление на рынок. При этом эксперт подчеркивает, что ситуация остается нестабильной, поэтому потенциал для дальнейшего заметного укрепления пока ограничен.

Еще одним важным фактором станет заседание Банка России по ключевой ставке, которое пройдет в июле. По словам Кравченко, сейчас рынок практически одинаково оценивает вероятность сохранения ставки на текущем уровне и ее снижения на 0,25 процентного пункта. При этом некоторые эксперты не исключают и более жесткий сценарий — повышения ставки из-за сохраняющихся инфляционных рисков, в том числе связанных с ростом цен на топливо.

Аналитик отметил, что высокие реальные процентные ставки продолжают поддерживать российскую валюту. По его мнению, это поможет сдерживать возможное ослабление в случае ухудшения внешнего фона и позволит рублю быстрее восстановить позиции после возможных краткосрочных колебаний.

По прогнозу Кравченко, в течение ближайшей недели официальный курс доллара будет находиться в диапазоне ₽74,95–77,85.

Если геополитическая ситуация ухудшится, доллар может приблизиться к верхней границе этого диапазона. В случае сохранения текущего внешнего фона российская валюта, по мнению эксперта, способна укрепиться до уровней конца июня, а курс доллара — закрепиться вблизи ₽75.

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