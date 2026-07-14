Продажи безалкогольного вина среди зумеров выросли на 79%

Аналитики сервиса SimpleWine изучили продажи вина за первое полугодие 2026 года и выяснили, что общая популярность напитка среди всех возрастных групп выросла на 8% по сравнению с прошлым годом, сообщает « Лента.ру ».

Основную аудиторию составили покупатели от 36 до 45 лет — 41% от всех продаж, а также категория 46–55 лет с долей 24%. Молодые люди 18–24 лет и покупатели старше 56 лет представлены скромнее — 4% и 10% соответственно.

По типам напитков лидируют тихие вина — на них приходится 61% продаж. Игристые занимают 36%, а безалкогольные — пока только 3%, но именно они показывают самую заметную динамику: рост на 33% за полгода. Самое значительное увеличение продаж безалкогольных вин зафиксировано в группе 18–25 лет — скачок составил 79%.

Покупатели 46–55 лет предпочитают сухие и дорогие вина: на брюты, экстра-брюты и сухие позиции приходится 81% их выбора. Категория 26–35 лет чаще выбирает белые вина (67% продаж) и полусухие (21%), а также проявляет интерес к бюджетным вариантам — до 25% покупок приходится на вина стоимостью до 2 тысяч рублей.

Люди старше 56 лет чаще других берут красные вина (36%) и активно интересуются российским виноделием. Молодежь 18–25 лет также предпочитает белые вина (66%), полусухие (21%) и полусладкие (7%) стили, а их общая динамика покупок выросла на 35% за год. Эксперты отмечают, что сдвиг интереса молодежи в сторону безалкогольных позиций может говорить о смене трендов в потреблении.

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