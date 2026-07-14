Движение по Крымскому мосту временно приостановлено

Информационный центр о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту сообщил о временном перекрытии движения автотранспорта по мосту. Об этом говорится в публикации, размещенной в официальном Telegram-канале информационного центра, передает РИА Новости .

В сообщении также уточняется, что автомобилистам, которые уже находятся на мосту или в зоне досмотра, рекомендуется сохранять спокойствие и строго выполнять указания сотрудников транспортной безопасности. Причины введения ограничений не называются. О сроках возобновления движения будет сообщено дополнительно. Власти призывают водителей планировать маршруты с учетом возможных задержек. Ситуация находится на контроле оперативных служб.

Ранее сообщалось, что россиянам стоит взвешивать риски при поездках за рубеж.