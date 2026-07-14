Врач объяснила, какие привычки и продукты вызывают вздутие живота
Врач Жернова: пить во время еды или есть под сериал — вредные привычки для ЖКТ
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]
Вздутие живота не всегда связано с перееданием или тяжелой пищей. Врач-терапевт медицинского курорта Verba Светлана Жернова в беседе с «Газетой.Ru» назвала привычки и продукты, способствующие дискомфорту.
По словам специалиста, даже полезные продукты — брокколи, чеснок, бобовые, яблоки, авокадо — содержат ферментируемые углеводы FODMAP. При нарушении микробиоты они активнее провоцируют газообразование. Усиливают проблему стресс, сидячий образ жизни и еда на бегу.
Жернова подчеркнула, что не жесткие диеты, а корректировка привычек помогает снизить симптомы: медленный прием пищи, тщательное пережевывание, отказ от вечернего переедания и сухих перекусов. Она рекомендовала пить стакан теплой воды за 30 минут до еды — это подготавливает ЖКТ. А вот употребление жидкости во время еды или прием пищи под телефон и сериалы, наоборот, усиливает брожение и дискомфорт.
Врач посоветовала аккуратнее относиться к газировке, продуктам с сахарозаменителями, избытку сырой клетчатки и сочетаниям жирного с быстрыми углеводами. Если вздутие появляется после легкой еды, сопровождается болью, нарушением стула, потерей веса или не проходит после смены рациона, Жернова рекомендовала обратиться к врачу для исключения заболеваний ЖКТ, ферментативных нарушений или синдрома избыточного бактериального роста.
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