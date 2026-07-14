С сентября продавцов на маркетплейсах обяжут подтверждать подлинность товаров

С 1 сентября 2026 года продавцы на маркетплейсах и в онлайн-магазинах при размещении товаров обязаны прикреплять ссылки на официальные документы, подтверждающие подлинность продукции. Об этом сообщил РИА Новости президент Ассоциации цифровых платформ (АЦП) Ораз Дурдыев.

По его словам, нововведение касается широкого перечня товаров — от детской продукции до электроники и косметики. Продавцы должны будут указывать в описании номер сертификата или декларации, срок его действия и организацию, выдавшую документ. Если товар не требует обязательного подтверждения, эта информация также должна быть представлена покупателю в понятной и наглядной форме. Исключения предусмотрены для товаров, которые физические лица выставляют на перепродажу, а также для покупок в обычных магазинах.

Дурдыев пояснил, что эти требования являются частью более широкого механизма верификации, предусмотренного законом о платформенной экономике, который вступает в силу с 1 октября 2026 года. Тогда заработает единая система проверки сведений в карточках товаров.

Закон о платформенной экономике стал результатом поручения президента Владимира Путина по итогам ПМЭФ-2025, направленного на создание новой национальной модели торговли с учетом развития цифровых платформ. Эксперты отмечают, что нововведения должны повысить прозрачность рынка и защитить покупателей от контрафакта, однако потребуют от продавцов дополнительных усилий по оформлению карточек товаров. Власти планируют адаптировать систему под разные категории продукции, чтобы не создавать избыточную бюрократическую нагрузку. Пилотный этап начнется осенью, а полный переход займет несколько месяцев.

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