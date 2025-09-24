Какая зарплата в России теперь считается средней? Данные Росстата

Согласно прогнозу эксперта, средняя номинальная заработная плата в России по итогам 2025 года может увеличиться на 3-4% по сравнению с уровнем июня, когда она достигла 103,2 тысячи рублей. Такое мнение в интервью ТАСС высказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

По данным Росстата, средняя номинальная начисленная зарплата в июне 2025 года на 16% превысила показатель прошлого года, отметила эксперт.

Специалист пояснила, что более объективную картину отражает медианный доход, который делит всех работников на две равные группы: те, кто получает больше этого значения, и те, кто — меньше. В июне 2025 года медианная зарплата находилась на отметке 66,2 тысячи рублей. По словам Финогеновой, данный показатель с начала года вырос на 14,5%, а в годовом выражении (к июню 2024 года) — на 20%. С учетом инфляции за первое полугодие, которая составила 3,8%, реальный рост медианной заработной платы достиг 10,7%. При этом эксперт обратила внимание на постепенное замедление темпов роста.

Ранее сообщалось о том, что выпускники вузов РФ без опыта требуют зарплату 100–300 тысяч.