«Каннибализация кадров». Эксперт назвал главный риск масштабного найма в России

Стремление российской экономики ежегодно привлекать порядка 1,7 миллиона новых сотрудников несет в себе серьезные системные риски. Главной угрозой, по мнению экспертов, становится так называемая «каннибализация» кадров, когда столица и наиболее развитые субъекты федерации начинают еще активнее переманивать специалистов из периферийных регионов.

Как пояснил в интервью «Газете.Ru» финансовый эксперт, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский, это явление может спровоцировать деградацию сферы услуг и производственного сектора в малых городах и регионах, оставшихся без квалифицированного персонала. Кроме того, острая нехватка рабочих рук способна вынудить государство к повторному пересмотру пенсионной системы.

Если заменить уходящих на пенсию некем, государство может быть вынуждено либо снова повышать пенсионный возраст, либо стимулировать пенсионеров работать до глубокой старости экономическими методами (например, не индексировать пенсию неработающим, но давать льготы работающим, — отметил Трепольский.

Парадоксально, но у этого кризисного сценария есть и положительная сторона. Эксперт прогнозирует установление практически нулевого уровня безработицы и рост социальной защищенности занятого населения. В ближайшие семь лет любой, кто изъявит желание трудиться, с высокой долей вероятности сможет найти работу.

В новых условиях, по словам Трепольского, полностью исчезнет возрастная дискриминация на рынке труда. Работодатели будут вынуждены ценить сотрудников старше 50 и 60 лет, инвестировать в их переобучение и предлагать гибкие графики, лишь бы удержать персонал. Это, в свою очередь,

