Канцлер Австрии рассказал о моральных терзаниях при покупке российского газа

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил в эфире телеканала ORF, что покупать российский газ неприятно с моральной точки зрения, но другого выхода у страны нет.

Поставки российского газа обеспечивают энергобезопасность Австрии. Нехаммер подчеркнул, что его обязанность как канцлера страны заботиться об этом.

Австрийское правительство ищет способы диверсифицировать поставки газа, но в настоящее время доля российского импорта является определяющей для страны.

По данным Европейской сети операторов газотранспортных систем, две трети газа Австрия поставляет из России. Причем этот процент может быть даже выше, потому что не всегда удается отследить все поставки.