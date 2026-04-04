«Капсула времени»: в России продают ГАЗ-31105 с пробегом 5 900 км за 1,3 млн рублей

На российском вторичном рынке появилось уникальное предложение: продается автомобиль ГАЗ-31105, выпущенный в 2008 году, с двигателем Chrysler объемом 2,4 литра (137 лошадиных сил), сообщает «Российская газета».

Главная особенность этого экземпляра — пробег, который составил всего 5 900 километров за 17 лет. Машина в максимальной комплектации: есть электрические стеклоподъемники, регулировка рулевой колонки и климат-контроль.

Продавец утверждает, что автомобиль ни разу не был в ДТП, сохранил заводскую краску и не видел ни одной зимы. Летняя резина стоит еще с 2008 года, зимней нет. Перед продажей провели полную проверку: все работает в штатном режиме.

Антикоррозийную обработку днища сделали еще в салоне перед покупкой. Сейчас машина законсервирована и не эксплуатируется. Цена — 1,3 млн рублей. Продавец не рассматривает обмен, но минимальный торг возможен при личном осмотре.

Технические характеристики: задний привод, механическая коробка передач. Для коллекционеров и любителей отечественного автопрома это редкий шанс приобрести практически не видевшую дорог «Волгу» с американским мотором.

Ранее сообщалось, что в России выставили на продажу Lada Priora 2012 года с пробегом 1710 км за 1,7 млн рублей.