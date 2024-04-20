Карьерный консультант Валинуров назвал методы сохранения уровня зарплат военным на гражданке

В Центре МАКП заявили, что «революция зарплат» уже началась в нашей стране, то есть высокие зарплаты для военнослужащих создают новые стандарты для рынка труда и ускоряют изменение менталитета граждан по поводу низкооплачиваемой работы. По словам карьерного консультанта Ильгиза Валинурова, никакой «революции зарплат» ожидать не следует. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что в разных субъектах РФ, на разных предприятиях разные зарплаты. Поэтому решением этой проблемы может стать создание на государственном уровне рабочих мест для военных.

По мнению эксперта, как вариант, это могут быть силовые структуры, где такие же высокие зарплаты, тем не менее все это станет решаться системно и на сам рынок труда это не окажет сильного влияния.

Он отметил, что тема роста зарплат активно муссируется и экономическими экспертами, и политиками, и журналистами, однако предпосылок к этому нет.