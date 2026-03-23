Картофель подорожал на 12%: нижегородцам показали свежую инфляцию

Февральская статистика в Нижегородской области зафиксировала ощутимый разрыв между кошельками жителей и ценниками в магазинах. Согласно данным Нижегородстата, годовая инфляция в регионе достигла 5,57% — именно на столько в феврале 2026-го выросли цены по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Куда более показательной оказалась динамика на коротком отрезке: всего за два месяца, с декабря по февраль, потребительская корзина потяжелела на 2,11%. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Если копнуть глубже, становится ясно, где именно бьет по карману сильнее всего. Продуктовая инфляция за тот же двухмесячный период составила 2,10%, причем главным ньюсмейкером роста стал отдел овощей и фруктов. Картофель и прочая плодоовощная продукция взлетели в цене сразу на 12,09% — это абсолютный антирекорд среди категорий. Не отставали и привычные статьи расходов: любителям крепкого пришлось выложить за алкоголь на 3,66% больше, а тем, кто ставит на стол хлеб, — на 1,48%.

В сегменте непродовольственных товаров лидером подорожания традиционно выступило топливо, прибавившее 2,8%. Заметно потяжелели и крупные покупки: мебель стала дороже на 2,2%. Курильщики столкнулись с ростом цен на табачные изделия в 2%, а аптечный ассортимент и бытовая химия подскочили в цене на 1,1% и 1% соответственно. В итоге февральская сводка обнажила главный тренд: инфляция в регионе остается разнонаправленной, но стабильно высокой, ударяя одновременно и по продуктам первой необходимости, и по повседневным товарам длительного пользования.

