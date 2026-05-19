Россия и Беларусь проводят совместные учения, главная задача которых — не скрытая подготовка к наступлению, а демонстрация готовности дать жесткий ответ на провокации Запада. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил Герой России, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой. С 19 по 21 мая к маневрам привлекли ракетные войска стратегического назначения и дальнюю авиацию — по сути, тренируют применение ядерных сил в условиях угрозы агрессии.

Липовой подчеркивает: это вынужденный ответ на активность НАТО у восточных границ. Учения альянса в Польше, Прибалтике и Финляндии уже открыто отрабатывают наступательные действия против России. И если там репетируют атаку, то Москва и Минск отрабатывают тактический ядерный удар — и сразу по трем составляющим: морской, воздушной и наземной. Место проведения тоже не случайно — маневры развернуты вдоль границ НАТО, чтобы альянс наглядно увидел: шутить не будут.

Но за военной техникой стоит еще и психологическая война. Липовой напоминает старый, но безотказный прием НАТО: агрессивному блоку нужен внешний враг. Если его нет — его придумывают. Уже тридцать лет этим врагом объявляют Россию, а теперь и Беларусь. Под предлогом «русской угрозы» наращиваются колоссальные военные бюджеты, европейцам внушают, что вот-вот нападут, и заставляют готовить бункеры, аптечки, бомбоубежища. Итог: люди живут в страхе, который позволяет правительствам легче управлять обществом и тратить миллиарды на оружие, а не на жизнь.

По его словам, пока западные политики разыгрывают карту «российской агрессии», реальная эскалация только нарастает. Учения НАТО у границ становятся все более наступательными, а ответ России — все более симметричным и жестким. И единственное, что пока сдерживает стороны от прямого столкновения, — взаимное понимание, что оно станет катастрофой для всех. Но страх — плохой советчик. И когда на одной чаше весов — многомиллиардные бюджеты альянса, а на другой — реальная военная мощь России, любая искра может привести к пожару. Таким образом, провокации не останутся без ответа, и учения вдоль границ НАТО — лучшее тому доказательство.

