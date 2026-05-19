Прокуратура взяла на контроль: в Дмитровском округе устанавливают причины возгорания склада

В селе Белый Раст Дмитровского городского округа загорелся складской комплекс: фотографии появлись в соцсетях. Позже информацию официально подтвердили, отметив, что ситуацию контролируют экстренные службы, администрация и прокуратура.

Инцидент случился 19 мая. В 20:39 поступило сообщение о возгорании нежилого здания на территории складского комплекса в селе Белый Раст Дмитровского городского округа. На месте работали пожарно-спасательные подразделения. К ликвидации возгорания привлекали 50 человек и 17 единиц техники, в том числе силы МЧС России.

Как подчеркнула в официальных соцсетях администрация, все необходимые меры для локализации пожара принимаются в полном объеме.

«Все необходимые меры для локализации пожара принимаются в полном объеме. По предварительной информации, угрозы для жилых домов и жителей нет», — сообщает администрация в телеграм-канале.

Дмитровская городская прокуратура также контролирует установление всех обстоятельств произошедшего. Как сообщили в надзорном ведомстве, точные причины возгорания будут установлены после ликвидации горения по результатам пожарно-технической экспертизы.

Отметим, по состоянию на 22:43 пожар на складе был локализован. Об этом информирует МЧС.

