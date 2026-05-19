Игра в цифры: эксперт пояснил, почему снижение брачного возраста ничего не даст

На волне обсуждения идеи считать молодежью людей до 39 лет включительно прозвучало неожиданное предложение: постепенно снижать возраст вступления в брак. Инициатор — председатель наблюдательного совета Института демографии Юрий Крупнов. Его логика: если расширить молодежные границы, люди невольно начнут откладывать свадьбу, а это ударит по рождаемости. Значит, нужно подталкивать их к женитьбе раньше — тогда и демография поправится. Звучит здраво? Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский считает иначе. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Для него это «абсолютно популистская идея», которая на практике не даст ровно ничего. Можно до бесконечности понижать брачный возраст и переименовывать возрастные категории, но рожать от этого чаще не станут. Потому что демография — не про штамп в паспорте. Это про готовность заводить первого, второго и третьего ребенка. А она зависит от социальной среды, экономики, уверенности в завтрашнем дне, наличия жилья и работы. Потуремский прямо говорит: снижение брачного возраста — всего лишь игра в цифры, которая не трогает суть проблемы.

Более того, такой шаг создаст для государства кучу новых социальных обязательств. Молодая семья, где супругам едва стукнуло 18 или чуть больше, — это, как правило, нулевой доход, отсутствие жилплощади и профессии. Вместо благополучия такие пары с высокой вероятностью попадут в тяжелую жизненную ситуацию. Государству придется их поддерживать — жильем, пособиями, социальными программами. А это колоссальные бюджетные деньги, которые можно было бы направить на реальные меры, которые работают на повышение рождаемости без принуждения.

По его словам, затея красивая на словах, но пустая по факту. Проблема демографии решается не снижением брачного возраста, а комплексными мерами — доступным жильем, детскими садами, уверенностью в завтрашнем дне, стабильными доходами. До тех пор, пока молодая пара будет думать «потянем ли мы ребенка», никакие «ранние браки» ситуацию не исправят. Идея Крупнова — это попытка выдать желаемое за действительное. А действительность, увы, куда прозаичнее и жестче. И ей не поможешь простым переносом возрастных планок.

