Дешевле в 10 раз: Вашингтон меняет стратегию закупки вооружений

Пентагон тихо, но фундаментально ломает старую модель закупки вооружений. Вместо сверхдорогих «умных» ракет, которые производятся штучно и годами, США берут курс на дешевую массовость. Главный симптом этого тектонического сдвига — рамочное соглашение, подписанное 13 мая между Минобороны США и оборонным стартапом из Кремниевой долины Anduril Industries. Фирма, основанная выходцами из IT, специализируется на интеграции искусственного интеллекта в военную сферу — и получила заказ на три тысячи крылатых ракет Barracuda-500M наземного базирования. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Цифры говорят сами за себя. Стоимость одной такой ракеты — около 250 тыс. долларов, дальность — почти 930 километров. Для сравнения: легендарные «Томагавки» и JASSM тянут на 2–2,5 млн за штуку, но у них долгий производственный цикл, и склады пустеют быстрее, чем традиционный ВПК в лице Lockheed Martin и Raytheon успевает их восполнить. Пентагону нужна «доступная масса», и он ее получает. Помимо самих ракет, Anduril поставит контейнерные пусковые установки — больше 60 единиц уже в 2027 году. Параллельно аналогичный контракт на три тысячи дешевых крылатых ракет получила корпорация Leidos.

Очевидно, что этот индустриальный разворот происходит не от хорошей жизни. Текущие конфликты, включая операцию США против Ирана, показали: дорогие высокоточные изделия хороши, но не гарантируют победу в войне на истощение. Американцы адаптируют методы партизанской и асимметричной войны — и это тревожный сигнал. Сверхдержава начинает мыслить как слабая сторона, но при этом не сворачивает с пути доминирования, а наоборот, создает принципиально новую систему гарантированного удара.

Суть новой доктрины — гибкость и скрытность. Пусковые установки теперь можно размещать на любых платформах: гражданские сухогрузы, контейнеровозы, даже коммерческие фуры могут стать носителями дальнобойного высокоточного оружия. В ВВС США процесс идет аналогично. Программа Rapid Dragon позволяет запускать крылатые ракеты с парашютных платформ, сбрасываемых через рампу обычных военно-транспортных самолетов. Фактически часть транспортной авиации превращается в ракетоносцев. А стратегический бомбардировщик B-1B Lancer в рамках модернизации с новыми адаптивными пилонами LAM будет нести на внешних узлах по три ракеты на точку. Итог: боекомплект одной машины вырастает с 24 до 42 ракет.

Таким образом, переход к тысячам дешевых ракет означает, что США больше не сдерживает ни высокая стоимость залпа, ни длительность производства. Любая эскалация получает почти мгновенную ракетную поддержку. А размывание носителей — контейнеровоз или фура с ракетной установкой — делает обнаружение цели практически невозможным. Вместо заявленного изоляционизма и многополярного мира мы видим скрытную милитаризацию нового типа. И это не слабость, а прагматичная адаптация. Пентагон не отказывается от глобального превосходства — он просто пересаживается на более дешевую, массовую и еще более опасную лошадь. Такой подход окончательно подрывает хрупкий баланс сил, потому что предупреждать становится нечем, когда ракет — тысячи, а их носители — невидимки.

