Не чистите фильтры? Эпидемиолог рассказал, когда кондиционер станет оружием против здоровья

Лето, жара, и вот вы с облегчением включаете кондиционер — свежесть разливается по комнате. Но эпидемиолог Химкинской больницы Рафик Айвазян в беседе с NEWS.ru предупреждает: долгожданная прохлада может обернуться проблемами со здоровьем. И дело не только в простуде от сквозняка.

По его словам, главная опасность кроется там, куда вы не смотрите, — внутри самого устройства. Кондиционер неизбежно вырабатывает конденсат. А это влажная среда, где микроорганизмы чувствуют себя как дома. Бактерии, грибки и вирусы охотно селятся в сырости и размножаются. Когда вы включаете сплит-систему, она не просто охлаждает воздух, а активно гоняет его по комнате, заодно распространяя по всему объему помещения все то, что накопилось в фильтрах и на деталях. Даже если источник инфекции находится в другом конце комнаты, потоки могут донести вирусные частицы до вас за считанные минуты.

Медик добавил, что также кондиционер сушит воздух, а низкая влажность — враг слизистых оболочек дыхательных путей. Они пересыхают, теряют свои защитные свойства, и организм становится гораздо более уязвимым для любой заразы. То есть устройство одновременно и разносит патогены, и ослабляет местный иммунитет, открывая им калитку.

Отказываться от кондиционера в тридцатиградусную жару — вариант не для всех. Айвазян дает простой и конкретный совет: регулярно менять и чистить фильтры. Это та самая рутинная процедура, которую многие игнорируют, пока не сломается что-то серьезное. Но, как выясняется, дело не только в поломках — речь идет о вашем здоровье. Если не поддерживать устройство в чистоте, оно из союзника превращается в разносчика инфекции.

По его мнению, кондиционер — это не зло, но инструмент, требующий ухода. Забитый, давно не чищенный сплит может создать в квартире идеальные условия для распространения вирусов. Особенно сейчас, когда сезон респираторных инфекций уже не за горами. Так что, прежде чем включать пульт, вспомните, когда вы в последний раз вызывали мастера для чистки внутреннего блока. И если этот момент был «как-то очень давно», лучше не тянуть. Свежесть должна быть безопасной. А иначе прохлада быстро перестанет радовать.

